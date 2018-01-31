Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила байкот своим двойникам в интернете
Лариса Гузеева, ведущая популярного российского телевизионного шоу "Давай поженимся" объявила бойкот всем своим сетевым двойникам, которых с каждым днем становится все больше.

Лариса Гузеева объявила байкот своим двойникам в интернете


Недавно Лариса Гузеева опубликовала на своем аккаунте Instagram видеоролик, на котором она запечатлена в гримерке с табличкой в руках. На ней была написана ссылка на её аккаунт в социальной сети Facebook. Она акцентировала внимание на том, что абсолютно все "её" страницы, за исключением указанной, являются фейками - их создают совсем посторонние ей люди. Она попросила своих подписчиков не обращать внимания на информацию, которую они публикуют, так как она может оказаться ложной. Также она добавила, что будет благодарна тем фолловерам, которые будут жаловаться на эти аккаунты, чтобы их заблокировала администрация социальной сети.

Стоит отметить, что беспокойство Гузеевой вполне обоснованно - так, один из фейковых аккаунтов набрал целых 365 тысяч подписчиков, которые даже не подозревают, что читают публикации от абсолютно другого человека.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 05:32
Читайте также
Минсельхоз расширил доктрину продовольственной
Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
В России производство алкоголя переведут на
Армию России через год оснастят "Терминаторами"
Лукашенко: «Восточное партнёрство» не должно
В российскую школьную программу добавят предмет
В Анапе утром произошло землетрясение в 4,2 балла
В Сети появилось фото Светланы Пермяковой без
Пытаясь стать похожим на Мэрилин Монро француз
Два корабля НАТО вошли в Чёрное море
Биткоин вновь упал ниже $10 тысяч
Власти Поморья хотят выделить 573 миллиона рублей
Добавление комментария
Последние новости
31.01, 13:57 Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
31.01, 13:46 Американская художница ради эксперимента установила
31.01, 13:37 Баста снялся в новом криминальном фильме «Клубаре»
31.01, 13:31 "Союзмультфильм" готовит к выпуску продолжение
31.01, 13:26 Канадские ученые создали "вечную" зубную пломбу
31.01, 13:19 Из "ВКонтакте" удалены девять "колумбайн-сообществ"
31.01, 13:14 Том Харди показал сделанную на спор татуировку с именем
31.01, 13:08 Черепно-мозговые травмы могут привести к слабоумию даже
31.01, 13:03 «Дом-2»: Сашу Черно не смущает лишний вес
31.01, 12:58 В Советском районе города Челябинска горел автомобиль с
31.01, 12:54 Минсельхоз расширил доктрину продовольственной
31.01, 12:49 Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
31.01, 12:44 В России производство алкоголя переведут на
31.01, 12:37 Армию России через год оснастят "Терминаторами"
31.01, 12:33 В Кремле готовятся к возвращению на сцену 68-летней
31.01, 12:29 Лукашенко: «Восточное партнёрство» не должно стать
31.01, 12:23 В Башкирии мужчина избил приятеля в кафе и скрылся
31.01, 12:20 Специалисты PRIMED рассказали о новых методиках
31.01, 12:18 Новый «виртуальный сосед» поможет отпугнуть грабителей
31.01, 12:13 Россияне в среду смогут наблюдать лунное затмение