Лариса Гузеева объявила байкот своим двойникам в интернете
Лариса Гузеева, ведущая популярного российского телевизионного шоу "Давай поженимся" объявила бойкот всем своим сетевым двойникам, которых с каждым днем становится все больше.
Недавно Лариса Гузеева опубликовала на своем аккаунте Instagram видеоролик, на котором она запечатлена в гримерке с табличкой в руках. На ней была написана ссылка на её аккаунт в социальной сети Facebook. Она акцентировала внимание на том, что абсолютно все "её" страницы, за исключением указанной, являются фейками - их создают совсем посторонние ей люди. Она попросила своих подписчиков не обращать внимания на информацию, которую они публикуют, так как она может оказаться ложной. Также она добавила, что будет благодарна тем фолловерам, которые будут жаловаться на эти аккаунты, чтобы их заблокировала администрация социальной сети.
Стоит отметить, что беспокойство Гузеевой вполне обоснованно - так, один из фейковых аккаунтов набрал целых 365 тысяч подписчиков, которые даже не подозревают, что читают публикации от абсолютно другого человека.
Недавно Лариса Гузеева опубликовала на своем аккаунте Instagram видеоролик, на котором она запечатлена в гримерке с табличкой в руках. На ней была написана ссылка на её аккаунт в социальной сети Facebook. Она акцентировала внимание на том, что абсолютно все "её" страницы, за исключением указанной, являются фейками - их создают совсем посторонние ей люди. Она попросила своих подписчиков не обращать внимания на информацию, которую они публикуют, так как она может оказаться ложной. Также она добавила, что будет благодарна тем фолловерам, которые будут жаловаться на эти аккаунты, чтобы их заблокировала администрация социальной сети.
Стоит отметить, что беспокойство Гузеевой вполне обоснованно - так, один из фейковых аккаунтов набрал целых 365 тысяч подписчиков, которые даже не подозревают, что читают публикации от абсолютно другого человека.
Автор: Артемова Светлана