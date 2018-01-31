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Два пикапа Toyota Hilux установили на севере новый рекорд Гиннеса
В конце января два внедорожника Toyota Hilux установили новый рекорд Гиннеса. Иномарки прошли испытание суровыми холодами, доехав до поселка Диксон, являющегося самым северным населенным пунктом в России.

Два пикапа Toyota Hilux установили на севере новый рекорд Гиннеса


Начало экспедиции было дано 13 января этого года в Норильске. Два внедорожника Toyota Hilux на протяжении нескольких дней противостояли суровым погодным условиям, свойственным Крайнему Северу, в результате одержав верх. В пути авто заставало снижение температуры вплоть до -57ºC, которая местами с ветром, достигавшим 17 метров в секунду, ощущалась на все -70ºC.

К примеру, для нефтегазовых компаний, подобные погодные условия были уважительным поводом для сворачивания работ, а из населенных пунктов частично эвакуировались жители. Тем не менее, это не остановило два пикапа Toyota Hilux с турбодизельными моторами на 2,4 и 2,8 литра производительностью 150 и 177 лошадиных сил. При этом были соблюдены главные условия, заключавшиеся в отказе от таких элементов комплектации, как колеса большого диаметра, двойные стекла и дополнительные блокировки. Последние 30 км пути до поселка Диксон растянулись для экспедиции на сутки. По итогам заезда, эксперты из специальной комиссии признали установление пикапами нового рекорда Гиннеса.

Автор: Пчелкин Руслан
Сегодня, 06:29
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