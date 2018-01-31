Два пикапа Toyota Hilux установили на севере новый рекорд Гиннеса
В конце января два внедорожника Toyota Hilux установили новый рекорд Гиннеса. Иномарки прошли испытание суровыми холодами, доехав до поселка Диксон, являющегося самым северным населенным пунктом в России.
Начало экспедиции было дано 13 января этого года в Норильске. Два внедорожника Toyota Hilux на протяжении нескольких дней противостояли суровым погодным условиям, свойственным Крайнему Северу, в результате одержав верх. В пути авто заставало снижение температуры вплоть до -57ºC, которая местами с ветром, достигавшим 17 метров в секунду, ощущалась на все -70ºC.
К примеру, для нефтегазовых компаний, подобные погодные условия были уважительным поводом для сворачивания работ, а из населенных пунктов частично эвакуировались жители. Тем не менее, это не остановило два пикапа Toyota Hilux с турбодизельными моторами на 2,4 и 2,8 литра производительностью 150 и 177 лошадиных сил. При этом были соблюдены главные условия, заключавшиеся в отказе от таких элементов комплектации, как колеса большого диаметра, двойные стекла и дополнительные блокировки. Последние 30 км пути до поселка Диксон растянулись для экспедиции на сутки. По итогам заезда, эксперты из специальной комиссии признали установление пикапами нового рекорда Гиннеса.
Начало экспедиции было дано 13 января этого года в Норильске. Два внедорожника Toyota Hilux на протяжении нескольких дней противостояли суровым погодным условиям, свойственным Крайнему Северу, в результате одержав верх. В пути авто заставало снижение температуры вплоть до -57ºC, которая местами с ветром, достигавшим 17 метров в секунду, ощущалась на все -70ºC.
К примеру, для нефтегазовых компаний, подобные погодные условия были уважительным поводом для сворачивания работ, а из населенных пунктов частично эвакуировались жители. Тем не менее, это не остановило два пикапа Toyota Hilux с турбодизельными моторами на 2,4 и 2,8 литра производительностью 150 и 177 лошадиных сил. При этом были соблюдены главные условия, заключавшиеся в отказе от таких элементов комплектации, как колеса большого диаметра, двойные стекла и дополнительные блокировки. Последние 30 км пути до поселка Диксон растянулись для экспедиции на сутки. По итогам заезда, эксперты из специальной комиссии признали установление пикапами нового рекорда Гиннеса.
Автор: Пчелкин Руслан