Instagram: Модель Эмили Ратаковски показала голую грудь на фото в постели
Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором она запечатлена обнажённой в постели. 26-летняя американская актриса и модель показала на снимке грудь, прикрывая соски рукой.
Через 4 минуты после публикации откровенный снимок набрал 68,7 тысячи отметок «Мне нравится». Прокомментировать внешний вид Эмили Ратаковски решились уже 3,5 тысячи подписчиков Instagram. «Не вставая с постели», – подписала фото звезда. Поклонники Эмили Ратаковски обратили внимание не только на её обнажённую грудь, но и на интерьер спальни, выполненный в бежевых тонах с красными вставками.
Ранее Эмили Ратаковски раскритиковали за необдуманность в словах.
Через 4 минуты после публикации откровенный снимок набрал 68,7 тысячи отметок «Мне нравится». Прокомментировать внешний вид Эмили Ратаковски решились уже 3,5 тысячи подписчиков Instagram. «Не вставая с постели», – подписала фото звезда. Поклонники Эмили Ратаковски обратили внимание не только на её обнажённую грудь, но и на интерьер спальни, выполненный в бежевых тонах с красными вставками.
Ранее Эмили Ратаковски раскритиковали за необдуманность в словах.
Автор: Воробьева Алина