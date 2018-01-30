Пассажирский автобус пробил ограждение у метро "Сходненская" в Москве
Стало известно, что неподалеку от станции метрополитена "Сходненская" в Москве один из пассажирских автобусов въехал в ограждение и пробил его насквозь. Об инциденте сообщает издание НСН.
По данным ресурса, авария произошла в этот вторник, 30 января, на улице Героев Панфиловцев. На данный момент никаких известий о жертвах инцидента нет.
По данным ресурса, авария произошла в этот вторник, 30 января, на улице Героев Панфиловцев. На данный момент никаких известий о жертвах инцидента нет.
Автор: Артемова Светлана