В Бразилии девушка выставила на аукцион девственность за 300 тысяч евро
Жительница муниципалитета Пасус штата Минас-Жерайс Бразилии выставила на странице в Instagram на аукцион свою девственность. «Лот» 19-летняя девушка оценила в минимум 300 тысяч евро.
Желание выручить денежную выгоду за свою девственность студентка пояснила якобы крайней нищетой, с которой столкнулась её семья. На вырученные деньги (а девушка призналась, что планирует продать себя втрое больше заявленной стартовой цены) она собирается поступить в вуз, переехать с матерью в город покрупнее и начать собственное дело.
Также жительница Бразилии отметила, что родственников об аукционе не информировала, чтобы не травмировать их психику.
Желание выручить денежную выгоду за свою девственность студентка пояснила якобы крайней нищетой, с которой столкнулась её семья. На вырученные деньги (а девушка призналась, что планирует продать себя втрое больше заявленной стартовой цены) она собирается поступить в вуз, переехать с матерью в город покрупнее и начать собственное дело.
Также жительница Бразилии отметила, что родственников об аукционе не информировала, чтобы не травмировать их психику.
Автор: Воробьева Алина