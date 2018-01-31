Компания Audi в 2018 году выпустит Audi Q3, Audi SQ2, Audi A1 Sportback
Audi раскрыла планы развития своей модельной линейки в 2018 году. В ближайшие 11 месяцев ожидается появление и обновление таких моделей: Audi Q3, Audi SQ2, Audi A1 Sportback.
Недостаточно проверенной информацией поделилось американское издание «motor1». Журналисты этого издания отметили низкое качество фото плана компании и неуверенность в его подлинности. Так имеется информация, что новая Audi A1 Sportback станет пятидверной, а Volkswagen Polo в своей основе будет строиться на платформе MQB, его сборка переедет в Испанию где собирается и SEAT.
Более спортивная Audi SQ2 будет иметь двухлитровый 300 сильный турбомотор, который ранее уже стоял на S3 Sedan и S3 Sportback. Обновленная Audi Q3 станет самой интересной премьерой и получит серию из 4-х цилиндровых моторов.
Недостаточно проверенной информацией поделилось американское издание «motor1». Журналисты этого издания отметили низкое качество фото плана компании и неуверенность в его подлинности. Так имеется информация, что новая Audi A1 Sportback станет пятидверной, а Volkswagen Polo в своей основе будет строиться на платформе MQB, его сборка переедет в Испанию где собирается и SEAT.
Более спортивная Audi SQ2 будет иметь двухлитровый 300 сильный турбомотор, который ранее уже стоял на S3 Sedan и S3 Sportback. Обновленная Audi Q3 станет самой интересной премьерой и получит серию из 4-х цилиндровых моторов.
Автор: Северов Андрей