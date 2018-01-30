В России могут ввести платную регистрацию смартфонов
В России планируется ввести процедуру, подразумевающую регистрацию мобильного устройства по его IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). В связи с этим стало более подробно известно о том, каким образом пользователям придется платить за введение в базу данных своих смартфонов.
В первую очередь инициаторы, в роли которой выступает ассоциация компаний интернет-торговли, требуют ввести процедуру регистрации, разбив устройства на три категории. Согласно этому условию, мобильные устройства будут вноситься в базу данных «черных», «серых» и «белых» телефонов.
Регистрация один раз в год будет для покупателей смартфонов бесплатной, после чего за второй придется заплатить дополнительно $20, а за третий уже $30. При этом уточняется, что речь идет об импортных сотовых устройствах. В качестве главного идентификатора, согласно требованию АКИТ, планируется использовать IMEI, которым обладает каждый смартфон.
В первую очередь инициаторы, в роли которой выступает ассоциация компаний интернет-торговли, требуют ввести процедуру регистрации, разбив устройства на три категории. Согласно этому условию, мобильные устройства будут вноситься в базу данных «черных», «серых» и «белых» телефонов.
Регистрация один раз в год будет для покупателей смартфонов бесплатной, после чего за второй придется заплатить дополнительно $20, а за третий уже $30. При этом уточняется, что речь идет об импортных сотовых устройствах. В качестве главного идентификатора, согласно требованию АКИТ, планируется использовать IMEI, которым обладает каждый смартфон.
Автор: Пчелкин Руслан