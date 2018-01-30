В Чувашии девушка на пару со знакомым убила сожителя и закопала тело
В Чувашии девушка на пару со знакомым убила своего сожителя, после чего закопала его труп. Преступники были найдены, сообщника обвиняемой поместили в специальное лечебное заведение.
В Чувашии недавно завершилось расследование уголовного дела касаемо 35-летнего мужчины и его 24-летней знакомой, которые расправились с её сожителем и закопали его тело на территории дома. Убийство было совершено в пгт. Кибечи, Канашский район. Вечером 1 июля прошлого года 35-летний местный житель коротал время в компании своей знакомой и её 26-летнего супруга. В ходе разговора между ними вспыхнул скандал, в ходе которого жена набросилась на своего мужа, в чем ей помог гость. Обвиняемый нанес множество ударов по телу жертвы обухом топора, а женщина несколько раз ранила его ножом. От несовместимых с жизнью травм мужчина скончался на месте, а чтобы скрыть следы преступления, сообщники закопали тело.
Группа экспертов установила, что на момент убийства 35-летний мужчина не был в адекватном состоянии, так как очень много лет страдает от тяжелой болезни на психической почве, поэтому его принудительно поместили в специальное лечебное заведение. Женщина была обвинена в убийстве, совершенным несколькими лицами, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.
В Чувашии недавно завершилось расследование уголовного дела касаемо 35-летнего мужчины и его 24-летней знакомой, которые расправились с её сожителем и закопали его тело на территории дома. Убийство было совершено в пгт. Кибечи, Канашский район. Вечером 1 июля прошлого года 35-летний местный житель коротал время в компании своей знакомой и её 26-летнего супруга. В ходе разговора между ними вспыхнул скандал, в ходе которого жена набросилась на своего мужа, в чем ей помог гость. Обвиняемый нанес множество ударов по телу жертвы обухом топора, а женщина несколько раз ранила его ножом. От несовместимых с жизнью травм мужчина скончался на месте, а чтобы скрыть следы преступления, сообщники закопали тело.
Группа экспертов установила, что на момент убийства 35-летний мужчина не был в адекватном состоянии, так как очень много лет страдает от тяжелой болезни на психической почве, поэтому его принудительно поместили в специальное лечебное заведение. Женщина была обвинена в убийстве, совершенным несколькими лицами, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.
Автор: Артемова Светлана