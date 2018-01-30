В России iPhone 8 Plus подешевел на 20 %
В РФ флагманский смартфон iPhone 8 Plus подешевел на 20 %, достигнув рекордно низкой цены. Об этом проинформировали общественность эксперты Hi-tech Mail.ru.
Так, согласно сведениям веб-ресурса, на сегодняшний день iPhone 8 Plus на 64 ГБ продаётся с ценником в 51,5 тысячи рублей и выше, в то время как рекомендованная стоимость смартфона, продажи которого стартовали прошедшей осенью, составляла 65 тысяч рублей.
Вместе со смартфонами Apple дешевеют флагманы от Samsung (специалисты подозревают, что южнокорейский бренд готовится порадовать поклонников очередными новинками). В частности, появившийся на прилавках магазинов 5 месяцев назад Galaxy Note 8 утратил в цене около 30 %, а Samsung Galaxy A8 менее чем за месяц подешевел на 10 %.
Так, согласно сведениям веб-ресурса, на сегодняшний день iPhone 8 Plus на 64 ГБ продаётся с ценником в 51,5 тысячи рублей и выше, в то время как рекомендованная стоимость смартфона, продажи которого стартовали прошедшей осенью, составляла 65 тысяч рублей.
Вместе со смартфонами Apple дешевеют флагманы от Samsung (специалисты подозревают, что южнокорейский бренд готовится порадовать поклонников очередными новинками). В частности, появившийся на прилавках магазинов 5 месяцев назад Galaxy Note 8 утратил в цене около 30 %, а Samsung Galaxy A8 менее чем за месяц подешевел на 10 %.
Автор: Воробьева Алина