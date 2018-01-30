Топилин: Россиян с доходом ниже прожиточного минимума станет меньше
Глава Минтруда спрогнозировал улучшение положения населения России в экономической плоскости. По мнению Максима Топилина, уже в скором времени число граждан с доходом ниже прожиточного минимума уменьшится до 10-11% через увеличение МРОТ.
Как уточнил Максим Топилин, не достаточно одного лишь увеличения оплаты труда в бюджетном секторе. В связи с этим предполагается решение проблем с ростом доходов россиян, путем повышения минимально оплаты труда в целом. Глава Минтруда сообщил, что принять соответствующее решение в правительстве планируют уже к 1 мая. МРОТ планируется повысить до прожиточного минимума.
Если на сегодняшний день количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума составляет 13-14%, то уже после 1 мая с установлением нового уровня минимальной зарплаты их количество сократиться до 10-11%. Кроме этого, правительство проведет совершенствование потребительской корзины и составит новый план по улучшению поддержки молодых семей.
Как уточнил Максим Топилин, не достаточно одного лишь увеличения оплаты труда в бюджетном секторе. В связи с этим предполагается решение проблем с ростом доходов россиян, путем повышения минимально оплаты труда в целом. Глава Минтруда сообщил, что принять соответствующее решение в правительстве планируют уже к 1 мая. МРОТ планируется повысить до прожиточного минимума.
Если на сегодняшний день количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума составляет 13-14%, то уже после 1 мая с установлением нового уровня минимальной зарплаты их количество сократиться до 10-11%. Кроме этого, правительство проведет совершенствование потребительской корзины и составит новый план по улучшению поддержки молодых семей.
Автор: Пчелкин Руслан