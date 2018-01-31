Катя Лель выложила неудачное фото с Александром Домогаровым
Катя Лель в Instagram выложила совместное фото с Александром Домогаровым. Подписчики этой соцсети были неприятно удивлены внешним видом актера.
Популярная певица была рада встречи с «потрясающим актером», но Домогаров как-то неудачно вышел на фотографии. Многие стали писать, что не узнают актера, он «постарел», «изменился» и другие комментарии в таком же роде. Некоторые даже предположили, что влияние на опухшее лицо актера оказал перенесенный инсульт.
В итоге в комментарии вмешалась Катя Лель, она написала, что со временем никто не молодеет и надо быть более «добрыми» и «разумными». Появилось даже пожелание певице выбирать для загрузки более удачные фото.
Популярная певица была рада встречи с «потрясающим актером», но Домогаров как-то неудачно вышел на фотографии. Многие стали писать, что не узнают актера, он «постарел», «изменился» и другие комментарии в таком же роде. Некоторые даже предположили, что влияние на опухшее лицо актера оказал перенесенный инсульт.
В итоге в комментарии вмешалась Катя Лель, она написала, что со временем никто не молодеет и надо быть более «добрыми» и «разумными». Появилось даже пожелание певице выбирать для загрузки более удачные фото.
Автор: Северов Андрей