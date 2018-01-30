В Москве при обрушении забора пострадали минимум 4 человека
Во вторник вечером, 30 января, в Москве на прохожих упал массивный забор. На текущий момент известно о 4-х пострадавших, которых экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник.
Telegram-канал «МК», поделившийся первыми фотоснимками с места ЧП, уточнил: обрушение конструкции имело место в районе станции метрополитена «Улица 1905 года». Сейчас там работают сотрудники экстренных служб. Причина инцидента уточняется.
Кроме того, сайт «Актуальные новости» сообщал сегодня о том, как в Москве у метро «Сходненская» автобус с пассажирами врезался в ограждение.
Telegram-канал «МК», поделившийся первыми фотоснимками с места ЧП, уточнил: обрушение конструкции имело место в районе станции метрополитена «Улица 1905 года». Сейчас там работают сотрудники экстренных служб. Причина инцидента уточняется.
Кроме того, сайт «Актуальные новости» сообщал сегодня о том, как в Москве у метро «Сходненская» автобус с пассажирами врезался в ограждение.
Автор: Воробьева Алина