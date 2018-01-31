Любовница мужа Ирины Цывиной тоже стала претендовать на наследство

Буквально с декабря прошлого года знаменитая актриса Ирина Цывина ведет борьбу в суде со своим пасынком Александром Благонравовым, который был назван так в честь отца. Он не желает договариваться с артисткой лично, поэтому все дела решаются путем судебных разбирательств. В последнем выпуске телепередачи "Прямой эфир", которую ведет Андрей Малахов, снова обсуждались судебные тяжбы актрисы. Как выяснилось, третий супруг Ирины Цывиной, Александр Благонравов, якобы все 15 лет любил совершенно другую женщину - любовницу. Она заявила, что Благонравов незадолго до своей смерти планировал развестись с супругой."Я познакомилась с ним в начале 2000-ых, мы периодически виделись друг с другом. Когда он приходил ко мне домой, я всегда ухаживала за ним и вкусно кормила. Незадолго до его кончины он практически перестал поддерживать какой-либо контакт со своей супругой, также он иногда упоминал о своем желании расторгнуть брак. Более того, сама же Ирины Цывина заявляла, что их союз является партнерским", - призналась Ирина Веденкина.Слова любовницы Благонравова были убедили суд рассмотреть её в качестве потенциальной владелицы его наследства. Теперь все имущество покойного, а это: недвижимость в столице, часть дачи и даже личный автомобиль Цывиной, который он ей подарил - может перейти в полное распоряжение Ирины Веденкиной, если она выиграет дело о разделе имущества.