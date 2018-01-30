В марте Assassin's Creed получит обновленный игровой режим
Разработчики из компании Ubisoft анонсировали новый игровой режим в Assassin's Creed: Origins, который должен вновь порадовать фанатов серии. Главным образом, обновление, готовящееся к выходу уже в марте, затронет обладателей «сезонного пропуска» (Season Pass) и «Золотого издания».
Первым в череде обновлений к основной игре Assassin's Creed: Origins стало сюжетное дополнение под названием «Незримые», полученное геймерами уже на прошлой неделе. За ним последует расширение «Проклятие фараонов», запланированное на март. В нем игрокам предстоит пройти ряд испытаний, с участием древнеегипетских богов и мифических чудовищ, появившихся в результате неполадок в работе Анимуса.
Возвращаясь к анонсу, следует подчеркнуть режим «Новая игра+», в которой игроки смогут повторить вновь путь Байека, при этом хорошо подготовившись. Об этом сообщил Доминик Фойгт в специальном обращении к комьюнити. Кроме этого, в расширении игроки получат еще один важный анонс, о котором менеджер Ubisoft пообещал рассказать в новом обращении при наличии Season Pass и Gold Edition. Также 6 марта геймерам станет доступно дополнение «Проклятие фараонов» с возможностью путешествия по Долине Царей.
Первым в череде обновлений к основной игре Assassin's Creed: Origins стало сюжетное дополнение под названием «Незримые», полученное геймерами уже на прошлой неделе. За ним последует расширение «Проклятие фараонов», запланированное на март. В нем игрокам предстоит пройти ряд испытаний, с участием древнеегипетских богов и мифических чудовищ, появившихся в результате неполадок в работе Анимуса.
Возвращаясь к анонсу, следует подчеркнуть режим «Новая игра+», в которой игроки смогут повторить вновь путь Байека, при этом хорошо подготовившись. Об этом сообщил Доминик Фойгт в специальном обращении к комьюнити. Кроме этого, в расширении игроки получат еще один важный анонс, о котором менеджер Ubisoft пообещал рассказать в новом обращении при наличии Season Pass и Gold Edition. Также 6 марта геймерам станет доступно дополнение «Проклятие фараонов» с возможностью путешествия по Долине Царей.
Автор: Пчелкин Руслан