Ольга Бузова посмеялась и раскритиковала свадьбу Тарасова и Костенко
Ольга Бузова не смогла сделать вид, что ей безразлична свадьба бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Она присоединилась к хейтерам, раскритиковавшим церемонию заключения брачного союза футболиста и его новой возлюбленной Анастасии Костенко, оставив колкий комментарий около публикации в соцсети Instagram.
Один из посвящённых новостям шоу-бизнеса аккаунтов опубликовал скриншот статьи под названием «Тарасов на свадьбе наплевал на свою жену», под ним тут же началось активное обсуждение события. Когда своим мнением о заключении брака Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко поделилась подруга Ольги Бузовой Томатин Саркисян, написав, что она «ржёт» от всего увиденного, ей ответила сама экс-супруга футболиста. «Над ними ржёт вся страна, и даже сами гости, которые, типа, их друзья», – не смогла сдержать эмоций Ольга Бузова.
Портал «Актуальные новости» неоднократно писали о свадебной церемонии Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Так, сообщалось о том, что жених перебрал со спиртным, а гости с его стороны приняли участие в «диких» плясках. Кроме того, хейтеры стали соревноваться в остроумии, создавая различные шуточные фото- и видеоколлажи. В частности, на одном из роликов танцующим молодожёнам «подменили» музыку на хит Ольги Бузовой «Мало половин».
Один из посвящённых новостям шоу-бизнеса аккаунтов опубликовал скриншот статьи под названием «Тарасов на свадьбе наплевал на свою жену», под ним тут же началось активное обсуждение события. Когда своим мнением о заключении брака Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко поделилась подруга Ольги Бузовой Томатин Саркисян, написав, что она «ржёт» от всего увиденного, ей ответила сама экс-супруга футболиста. «Над ними ржёт вся страна, и даже сами гости, которые, типа, их друзья», – не смогла сдержать эмоций Ольга Бузова.
Портал «Актуальные новости» неоднократно писали о свадебной церемонии Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Так, сообщалось о том, что жених перебрал со спиртным, а гости с его стороны приняли участие в «диких» плясках. Кроме того, хейтеры стали соревноваться в остроумии, создавая различные шуточные фото- и видеоколлажи. В частности, на одном из роликов танцующим молодожёнам «подменили» музыку на хит Ольги Бузовой «Мало половин».
Автор: Воробьева Алина