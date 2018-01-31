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Эмбер Роуз сфотографировали после операции по уменьшению груди 8-го размера
Эмбер Роуз сделала операцию и уменьшила свою грудь с 8-го до 4-го размера. Актриса очень довольна достигнутыми результатами.



Эмбер Роуз попала в объективы папарацци после операции. Актриса была одета в обычных черных спортивных штанах и черном топе. Она была недовольна активностью фотографов. Вообще же Роуз чувствует себя гораздо лучше, чем до операции. Больше не придется таскать огромный бюстгальтер под одеждой, по словам звезды.

Фанаты фотомодели могут не волноваться, хоть размер и уменьшился в два раза, бюст имеет все еще внушительные объемы. Некоторые предрекали Роуз конец модельной карьеры после операции.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 07:40
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