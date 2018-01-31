Власти Поморья хотят выделить 573 миллиона рублей на повышение МРОТ
Представители властей Архангельской области собираются в этом году выделить из регионального бюджета более 573 миллионов рублей на выплату заработной платы бюджетникам. Чиновники собираются прибегнуть к данным мерам из-за того, что недавно поднялся минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщается в пресс-службе администрации.
Так, законопроект об увеличении заработной платы на 20% - примерно до 9500 рублей - начал работать в начале текущего года. В соответствии с указом Конституционного фонда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года в нескольких северных районах должны будут начисляться средства в качестве поощрения за повышения квалификации и стаж работы.
"По нашей инициативе мы начали выделять средства, не ожидая при этом каких-либо ассигнований со стороны федерального центра, причем это довольно сложно. Это только первый этап по исполнению приказа главы Российской Федерации", - заявляет губернатор области Игорь Орлов.
Так, законопроект об увеличении заработной платы на 20% - примерно до 9500 рублей - начал работать в начале текущего года. В соответствии с указом Конституционного фонда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года в нескольких северных районах должны будут начисляться средства в качестве поощрения за повышения квалификации и стаж работы.
"По нашей инициативе мы начали выделять средства, не ожидая при этом каких-либо ассигнований со стороны федерального центра, причем это довольно сложно. Это только первый этап по исполнению приказа главы Российской Федерации", - заявляет губернатор области Игорь Орлов.
Автор: Артемова Светлана