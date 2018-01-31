Вышел новый браузер Cake для смартфонов с Android и iOS
На кануне обладатели устройств под управлением Android и iOS получили возможность насладиться новым опытом в интернет-серфинге. Это стало возможным благодаря появлению мобильного браузера Cake.
Как рассказали сами разработчики нового браузера, отличием их продукта от остальных является предложение для пользователей предварительно загруженных результатов поиска. Создатели Cake Browser добились такого результата путем снижения индекса поиска сразу перед загрузкой результатов.
Использование браузера является бесплатным, хотя для желающих есть функции, за которые разработчик потребует плату. Cake Browser также дает возможность получить более обширный перечень результатов, как по категориям, так и по услугам. Новинка дает возможность самому пользователю выбрать, какой поисковой системой он хотел бы воспользоваться. Приложение Cake уже доступно для скачивания в сервисах AppStore и PlayMarket.
Как рассказали сами разработчики нового браузера, отличием их продукта от остальных является предложение для пользователей предварительно загруженных результатов поиска. Создатели Cake Browser добились такого результата путем снижения индекса поиска сразу перед загрузкой результатов.
Использование браузера является бесплатным, хотя для желающих есть функции, за которые разработчик потребует плату. Cake Browser также дает возможность получить более обширный перечень результатов, как по категориям, так и по услугам. Новинка дает возможность самому пользователю выбрать, какой поисковой системой он хотел бы воспользоваться. Приложение Cake уже доступно для скачивания в сервисах AppStore и PlayMarket.
Автор: Пчелкин Руслан