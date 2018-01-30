Экс-инженеры Google разрабатывают фургон-беспилотник будущего для доставки товаров
Экс-инженеры американской корпорации Google, основавшие стартап Nuro, работают над созданием нового типа транспортных средств, призванных решить проблему «последней мили» во время доставки товаров. Как будет выглядеть фургон-беспилотник будущего, продемонстрирует прототип R1.
Nuro R1 является грузовым шаттлом, в списке оснащения которого – лазерные дальномеры, видеокамеры и ультразвуковые сенсоры. У авто отсутствуют сидения и привычные органы управления наподобие педалей или руля, а габариты беспилотника позволяют ему легко маневрировать в дорожном потоке. Уведомление о прибытии фургона с товаром клиент будет получать посредством специального приложения. Для того чтобы бороться с возможными случаями воровства посылок, экс-разработчики Google оснастят транспортное средство технологией распознавания лиц.
В этом году беспилотники Nuro начнут тестировать на дорогах общего пользования, для чего стартап уже получил разрешение калифорнийского Департамента транспортных средств, а также компания договаривается о сотрудничестве с потенциальными партнерами, в качестве которых выступят ритейлеры и курьерские службы.
Ранее компания Toyota презентовала в рамках CES концепт беспилотной платформы-сервиса e-Palette. Она призвана стать частью экосистемы, в составе которой – аппаратные и программные решения, и сможет быть использована для доставки различных грузов.
Nuro R1 является грузовым шаттлом, в списке оснащения которого – лазерные дальномеры, видеокамеры и ультразвуковые сенсоры. У авто отсутствуют сидения и привычные органы управления наподобие педалей или руля, а габариты беспилотника позволяют ему легко маневрировать в дорожном потоке. Уведомление о прибытии фургона с товаром клиент будет получать посредством специального приложения. Для того чтобы бороться с возможными случаями воровства посылок, экс-разработчики Google оснастят транспортное средство технологией распознавания лиц.
В этом году беспилотники Nuro начнут тестировать на дорогах общего пользования, для чего стартап уже получил разрешение калифорнийского Департамента транспортных средств, а также компания договаривается о сотрудничестве с потенциальными партнерами, в качестве которых выступят ритейлеры и курьерские службы.
Ранее компания Toyota презентовала в рамках CES концепт беспилотной платформы-сервиса e-Palette. Она призвана стать частью экосистемы, в составе которой – аппаратные и программные решения, и сможет быть использована для доставки различных грузов.
Автор: Воробьева Алина