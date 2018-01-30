Штабы Навального массово объявляют о закрытии после «забастовки» 28 января
Активисты из Краснодарского края и Ленобласти заявили о закрытии штабов Алексея Навального. Причиной послужила неудачная акция, прошедшая 28 января.
Карина Усманова сняла видеообращение, где рассказала о разочаровании митингами имевшими место быть в воскресенье. Такое же мнение выразил и глава штаба Навального в Тосно Ленобласти Андрей Ермилов. С его слов, после того как они провели мирную забастовку, руководство головного штаба только высказало претензии, что правоохранители никого не задержали, сообщает Царьград.
29 января эксперты провели подсчет электоральной поддержки и пришли к выводу, что у Алексея Навального числится больше волонтеров, чем людей, которые могли бы отдать за него свой голос, если бы он принял участие в выборах. Напомним, что решением суда он не был допущен к участию в выборах президента Российской Федерации, которые должны пройти 18 марта.
Карина Усманова сняла видеообращение, где рассказала о разочаровании митингами имевшими место быть в воскресенье. Такое же мнение выразил и глава штаба Навального в Тосно Ленобласти Андрей Ермилов. С его слов, после того как они провели мирную забастовку, руководство головного штаба только высказало претензии, что правоохранители никого не задержали, сообщает Царьград.
29 января эксперты провели подсчет электоральной поддержки и пришли к выводу, что у Алексея Навального числится больше волонтеров, чем людей, которые могли бы отдать за него свой голос, если бы он принял участие в выборах. Напомним, что решением суда он не был допущен к участию в выборах президента Российской Федерации, которые должны пройти 18 марта.
Автор: Маргарита Лисарова