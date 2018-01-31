В Ростовской области автобус попал в ДТП, 4 пассажира погибли
В Белокалитвенском районе Ростовской области водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда и совершил ДТП. В МВД сообщили о 4-х погибших, среди них ребенок.
В 4:00 утра автобус King Long ехал маршрутом Саратов-Ростов-на-Дону, за рулем находился водитель 50-ти лет, который в условиях гололеда совершил ДТП. Автобус перевозил 31 пассажира из них 12 госпитализировали в Белую Калитву, одного в Каменское, 4 человека погибли, среди них ребенок 3-х лет.
На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
В 4:00 утра автобус King Long ехал маршрутом Саратов-Ростов-на-Дону, за рулем находился водитель 50-ти лет, который в условиях гололеда совершил ДТП. Автобус перевозил 31 пассажира из них 12 госпитализировали в Белую Калитву, одного в Каменское, 4 человека погибли, среди них ребенок 3-х лет.
На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
Автор: Северов Андрей