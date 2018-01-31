Актёр «Бригады» Павел Майков назвал сериал преступлением перед Россией
Актёр 15-серийной криминальной драмы 2002 года «Бригада» Павел Майков спустя годы кардинально поменял своё отношение к киноленте. В интервью изданию «Вечерняя Москва» исполнитель роли «Пчёлы» назвал фильм преступлением перед Россией
Павел Майков отметил: несмотря на то, что «Бригада» прославила его как актёра (после сериала он снялся почти в 40 фильмах), вред для российского общества уже никак нельзя исправить. Звезда признался: он сожалеет, что в своё время стал соучастником «преступления перед Россией», как он охарактеризовал данное творение кинематографа.
Павел Майков вспомнил дальнейшую карьеру коллеги по телесериалу Сергея Безрукова. По его убеждению, исполнять роль Иисуса Христа после воплощения на экране бандита не каждому под силу. «Я бы никогда не решился на это после «Бригады», – констатировал актёр.
По словам Павла Майкова, идея фильма, заключающаяся в превращении молодых людей, призванных стать опорой для государства и общества, в бандитов, – в корне неправильна. «Невозможно спасти мир, используя зло и насилие», – отметил он.
Павел Майков отметил: несмотря на то, что «Бригада» прославила его как актёра (после сериала он снялся почти в 40 фильмах), вред для российского общества уже никак нельзя исправить. Звезда признался: он сожалеет, что в своё время стал соучастником «преступления перед Россией», как он охарактеризовал данное творение кинематографа.
Павел Майков вспомнил дальнейшую карьеру коллеги по телесериалу Сергея Безрукова. По его убеждению, исполнять роль Иисуса Христа после воплощения на экране бандита не каждому под силу. «Я бы никогда не решился на это после «Бригады», – констатировал актёр.
По словам Павла Майкова, идея фильма, заключающаяся в превращении молодых людей, призванных стать опорой для государства и общества, в бандитов, – в корне неправильна. «Невозможно спасти мир, используя зло и насилие», – отметил он.
Автор: Воробьева Алина