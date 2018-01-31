Facebook запретит размещать рекламу криптовалют
Администрация соцсети Facebook официально сообщила о запрете на размещение на интернет-ресурсе рекламы криптовалют, первичного размещения монет (ICO) и бинарных опционов. Эти правила содержит новая маркетинговая политика компании.
Уточняется, что соответствующие мероприятия помогут увеличить целостность, а также безопасность рекламы различных финансовых продуктов и услуг на Facebook. «Объявления, прежде всего, должны быть безопасными и создаваться для людей», - говорится в официальном сообщении компании.
Новая маркетинговая политика предусматривает запрещение рекламы тех продуктов и услуг финансового рынка, которые могут ввести зарегистрированных юзеров соцсети в заблуждение. Администрация Facebook хочет, чтобы люди и дальше продолжали узнавать информацию через объявления, но они не должны опасаться обмана и мошенничества. Руководство платформы попросило пользователей сообщать о случаях мошенничества.
Уточняется, что соответствующие мероприятия помогут увеличить целостность, а также безопасность рекламы различных финансовых продуктов и услуг на Facebook. «Объявления, прежде всего, должны быть безопасными и создаваться для людей», - говорится в официальном сообщении компании.
Новая маркетинговая политика предусматривает запрещение рекламы тех продуктов и услуг финансового рынка, которые могут ввести зарегистрированных юзеров соцсети в заблуждение. Администрация Facebook хочет, чтобы люди и дальше продолжали узнавать информацию через объявления, но они не должны опасаться обмана и мошенничества. Руководство платформы попросило пользователей сообщать о случаях мошенничества.
Автор: Валерия Орлова