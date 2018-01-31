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Путин поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх»
Владимир Путин в ходе прошедшей встречи с доверенными лицами выразил благодарность знаменитому актеру Владимиру Машкову, которому досталась главная роль с спортивном кинофильме «Движение вверх». По словам лидера государства, он посмотрел картину с флешки.

Путин поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх»


По словам Машкова, он не знал, что президент РФ также ходил в кинотеатр на «Движение вверх». Путин на это ответил, что ознакомился с кинокартиной дома, ведь он тоже является современным человеком. Актер пошутил, не украл ли фильм глава РФ, на это последний заявил, что дали ему дали посмотреть.

Вчера, 30 января, Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами, которая прошла в Гостином Дворе в Москве. Стороны обсудили множество насущных вопросов. Машков представил доклад о результатах работы своей группы «Культура и искусство».

Что касается спортивной драмы «Движение вверх», то уже на третьей неделе официального проката кинолента стала самой окупаемой в истории России. Также фильму удалось занять пятое место в ТОП-10 прибыльных картин отечественного проката. «Движение вверх» повествует о неожиданной победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-1972 года, которая тогда проводилась в Мюнхене. В ленте сыграли Марат Башаров, Андрей Смоляков и другие.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:59
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