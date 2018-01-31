В Сети появился трейлер картины «Человек-Муравей и Оса»
В Сети появился полноценный трейлер картины «Человек-Муравей и Оса». Фильм – прямое продолжение событий прошлой части «Первый мститель: Противостояние».
Судя по трейлеру, Человек-Муравей будет принят в команду Мстителей, но он не может покинуть дочку в Сан-Франциско. Доктор Хэнк Пим создает костюм, способный менять размеры героя. От него поступает предложение Человеку-Муравью поучаствовать в новом опасном задании вместе с помощницей Осой. Появится также супергерой Призрак с костюмом, который делает его невидимым.
В фильме будут такие актеры: Майкл Дуглас, Пол Радд, Эванджелин Лилли. Выход фильма запланирован на 4 июля 2018 года.
Судя по трейлеру, Человек-Муравей будет принят в команду Мстителей, но он не может покинуть дочку в Сан-Франциско. Доктор Хэнк Пим создает костюм, способный менять размеры героя. От него поступает предложение Человеку-Муравью поучаствовать в новом опасном задании вместе с помощницей Осой. Появится также супергерой Призрак с костюмом, который делает его невидимым.
В фильме будут такие актеры: Майкл Дуглас, Пол Радд, Эванджелин Лилли. Выход фильма запланирован на 4 июля 2018 года.
Автор: Северов Андрей