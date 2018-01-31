Биткоин вновь упал ниже $10 тысяч
Стоимость биткоина продолжает стремительно снижаться. К утро среды, 31 января, криптовалюта потеряла в цене 12%, упав ниже 10 тысяч долларов.
Отмечается, кто по состоянию на шесть часов утра по Москву за биткоин предлагали 9,8 тысяч долларов, однако к 9 утра криптовалюта снова поднялась до 10 тысяч долларов.
Как считают эксперты, биткоин и дальше продолжит своё падение, поскольку существует очень много негативных факторов, связанны, прежде всего, с регулированием рынка, особенно в азиатских государствах. При этом именно эти страны ранее считались основным регионом для реализации криптовалют, с ними специалисты связывали надежды на легализацию.
Наряду с биткоином снижаются в цене и другие виртуальные валюты. Так, Ripple потерял 15%, а Ethereum – 10%.
Всё меньше инвесторы верят в тенденцию сильного роста, в последние недели уже меньше звучат прогнозы о стоимости 40 тысяч долларов, несмотря на то совсем недавно некоторые называли цифры в 200 тысяч долларов.
Отмечается, кто по состоянию на шесть часов утра по Москву за биткоин предлагали 9,8 тысяч долларов, однако к 9 утра криптовалюта снова поднялась до 10 тысяч долларов.
Как считают эксперты, биткоин и дальше продолжит своё падение, поскольку существует очень много негативных факторов, связанны, прежде всего, с регулированием рынка, особенно в азиатских государствах. При этом именно эти страны ранее считались основным регионом для реализации криптовалют, с ними специалисты связывали надежды на легализацию.
Наряду с биткоином снижаются в цене и другие виртуальные валюты. Так, Ripple потерял 15%, а Ethereum – 10%.
Всё меньше инвесторы верят в тенденцию сильного роста, в последние недели уже меньше звучат прогнозы о стоимости 40 тысяч долларов, несмотря на то совсем недавно некоторые называли цифры в 200 тысяч долларов.
Автор: Валерия Орлова