Google купила часть бизнеса HTC по разработке смартфонов за $1,1 миллиарда
Во вторник, 30 января, корпорация Google объявила о покупке части бизнеса у тайваньского производителя смартфонов HTC. Стороны договорились о сумме в $1,1 миллиарда.
Впервые информация о намерении Google прибрести подразделение HTC по разработке и производству смартфонов появилась во II половине сентября. Согласно условиям подписанного соглашения, команда, которой поисковой гигант отдал на аутсорсинг разработку 2-х поколений Pixel, перешла к корпорации. Кроме того, Google теперь обладает неисключительной лицензией на разработки HTC, получив право на их использование даже после продажи тайваньской компанией этих разработок кому-либо ещё.
В корпорацию Google перейдут свыше 2-х тысяч специалистов HTC, притом что работу они продолжат на территории Тайвани. Поскольку инженеры, задействованные в сфере VR, останутся в HTC, предполагается, что компания намерена сконцентрироваться именно на технологиях виртуальной реальности, а также она займётся развитием AR, ИИ и IoT.
Ранее сообщалось о бывших сотрудниках Google, работающих над созданием фургона-беспилотника нового поколения.
Впервые информация о намерении Google прибрести подразделение HTC по разработке и производству смартфонов появилась во II половине сентября. Согласно условиям подписанного соглашения, команда, которой поисковой гигант отдал на аутсорсинг разработку 2-х поколений Pixel, перешла к корпорации. Кроме того, Google теперь обладает неисключительной лицензией на разработки HTC, получив право на их использование даже после продажи тайваньской компанией этих разработок кому-либо ещё.
В корпорацию Google перейдут свыше 2-х тысяч специалистов HTC, притом что работу они продолжат на территории Тайвани. Поскольку инженеры, задействованные в сфере VR, останутся в HTC, предполагается, что компания намерена сконцентрироваться именно на технологиях виртуальной реальности, а также она займётся развитием AR, ИИ и IoT.
Ранее сообщалось о бывших сотрудниках Google, работающих над созданием фургона-беспилотника нового поколения.
Автор: Воробьева Алина