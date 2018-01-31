Два корабля НАТО вошли в Чёрное море
Два корабля стран, входящих в НАТО, находятся в акватории Черного моря. Информацию об этом подтвердили в Twitter военно-морского командования альянса.
В данном случае речь идет о британском ракетном эсминце «Дункан» и турецком фрегате «Газиантеп».
Напомним, в начале месяца в Черное море зашел ракетный эсминец «Карни», который проводил в Одессе «операцию по обеспечению безопасности на море и укреплению комбинированной готовности и потенциала среди союзников, а также партнеров НАТО».
В данном случае речь идет о британском ракетном эсминце «Дункан» и турецком фрегате «Газиантеп».
Напомним, в начале месяца в Черное море зашел ракетный эсминец «Карни», который проводил в Одессе «операцию по обеспечению безопасности на море и укреплению комбинированной готовности и потенциала среди союзников, а также партнеров НАТО».
Автор: Вера Антонова