Анна Седокова рассказала, что в 19 лет убегала от возлюбленного
Певица и телеведущая Анна Седокова рассказала о несчастной любви. В 19-летнем возрасте она убегала от своего молодого человека. Очередной трогательный пост знаменитость обнародовала в социальной сети Instagram.
Прочитав предыдущую историю, подписчики начали спрашивать, как же дети. Седокова рассказала, что тогда выступала в составе коллектива «ВИА Гра» и еще не рожала. По словам певицы, она ничего не понимала, к маме идти жаловаться не хотела, а подруги были намного старше ее.
Седокова встречалась с мужчиной, который являлся старше ее, он мог легко управлять ею. До сих пор знаменитость не знает, как удалось сбежать и оказаться на воле. Именно так называется новая песня исполнительницы, на которую вчера вышел видеоклип.
Певица рассказала, что прочитала все письма поклонников и представила, через что им пришлось пройти. Она понимает, как сложно уходить с малышом на руках, поэтому чувствует их переживания. Сегодня же все позади, но Седокова так и не встретила своего мужчину, самостоятельно знаменитость воспитывает троих детей – Алину, Монику и Гектора.
Публикацию певица сопроводила фотографией с маленькими актерами, которые снялись в ее клипе. Снимок собрал огромное количество лайков и положительных комментариев.
Прочитав предыдущую историю, подписчики начали спрашивать, как же дети. Седокова рассказала, что тогда выступала в составе коллектива «ВИА Гра» и еще не рожала. По словам певицы, она ничего не понимала, к маме идти жаловаться не хотела, а подруги были намного старше ее.
Седокова встречалась с мужчиной, который являлся старше ее, он мог легко управлять ею. До сих пор знаменитость не знает, как удалось сбежать и оказаться на воле. Именно так называется новая песня исполнительницы, на которую вчера вышел видеоклип.
Певица рассказала, что прочитала все письма поклонников и представила, через что им пришлось пройти. Она понимает, как сложно уходить с малышом на руках, поэтому чувствует их переживания. Сегодня же все позади, но Седокова так и не встретила своего мужчину, самостоятельно знаменитость воспитывает троих детей – Алину, Монику и Гектора.
Публикацию певица сопроводила фотографией с маленькими актерами, которые снялись в ее клипе. Снимок собрал огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова