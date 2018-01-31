В новом фильме роль Николая II сыграет голливудский Супермен
Брэндон Рут, известный актер, сыгравший в фильме «Возвращение Супермена», перевоплотится в Николая II в киноверсии анимации «Анастасия». Информация об этом появилась несколько дней назад.
«Анастасия» была выпущена на экраны в 1997 году. В анимационном фильме речь идет о дочери последнего русского царя, которой удается спастись. Стоит сказать, что часто проект принимали как диснеевский, но на самом деле его выпустила студия 20th Century Fox.
По сюжету, Анастасии удается сбежать через таинственный портал и оказаться в 1988 году. Съемки нового фильма велись летом 2017, а остальные эпизоды, посвященные событиям 1917 года, снимут в апреле. Режиссером фильма выступил Блейк Харрис, а главная роль досталась Эмили Кэри.
На данный момент Брэгдог Рут, который предстанет в роли царя Николая II, задействован в сериалах «Легенды завтрашнего дня» и «Стрела».
«Анастасия» была выпущена на экраны в 1997 году. В анимационном фильме речь идет о дочери последнего русского царя, которой удается спастись. Стоит сказать, что часто проект принимали как диснеевский, но на самом деле его выпустила студия 20th Century Fox.
По сюжету, Анастасии удается сбежать через таинственный портал и оказаться в 1988 году. Съемки нового фильма велись летом 2017, а остальные эпизоды, посвященные событиям 1917 года, снимут в апреле. Режиссером фильма выступил Блейк Харрис, а главная роль досталась Эмили Кэри.
На данный момент Брэгдог Рут, который предстанет в роли царя Николая II, задействован в сериалах «Легенды завтрашнего дня» и «Стрела».
Автор: Вера Антонова