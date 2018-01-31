Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018
exclusive / Культура

В новом фильме роль Николая II сыграет голливудский Супермен
Брэндон Рут, известный актер, сыгравший в фильме «Возвращение Супермена», перевоплотится в Николая II в киноверсии анимации «Анастасия». Информация об этом появилась несколько дней назад.

В новом фильме роль Николая II сыграет голливудский Супермен

«Анастасия» была выпущена на экраны в 1997 году. В анимационном фильме речь идет о дочери последнего русского царя, которой удается спастись. Стоит сказать, что часто проект принимали как диснеевский, но на самом деле его выпустила студия 20th Century Fox.

По сюжету, Анастасии удается сбежать через таинственный портал и оказаться в 1988 году. Съемки нового фильма велись летом 2017, а остальные эпизоды, посвященные событиям 1917 года, снимут в апреле. Режиссером фильма выступил Блейк Харрис, а главная роль досталась Эмили Кэри.

На данный момент Брэгдог Рут, который предстанет в роли царя Николая II, задействован в сериалах «Легенды завтрашнего дня» и «Стрела».

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 09:33
Читайте также
Минсельхоз расширил доктрину продовольственной
Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
В России производство алкоголя переведут на
Армию России через год оснастят "Терминаторами"
Лукашенко: «Восточное партнёрство» не должно
В российскую школьную программу добавят предмет
В Анапе утром произошло землетрясение в 4,2 балла
В Сети появилось фото Светланы Пермяковой без
Пытаясь стать похожим на Мэрилин Монро француз
Два корабля НАТО вошли в Чёрное море
Биткоин вновь упал ниже $10 тысяч
Власти Поморья хотят выделить 573 миллиона рублей
Добавление комментария
Последние новости
31.01, 13:57 Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
31.01, 13:46 Американская художница ради эксперимента установила
31.01, 13:37 Баста снялся в новом криминальном фильме «Клубаре»
31.01, 13:31 "Союзмультфильм" готовит к выпуску продолжение
31.01, 13:26 Канадские ученые создали "вечную" зубную пломбу
31.01, 13:19 Из "ВКонтакте" удалены девять "колумбайн-сообществ"
31.01, 13:14 Том Харди показал сделанную на спор татуировку с именем
31.01, 13:08 Черепно-мозговые травмы могут привести к слабоумию даже
31.01, 13:03 «Дом-2»: Сашу Черно не смущает лишний вес
31.01, 12:58 В Советском районе города Челябинска горел автомобиль с
31.01, 12:54 Минсельхоз расширил доктрину продовольственной
31.01, 12:49 Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
31.01, 12:44 В России производство алкоголя переведут на
31.01, 12:37 Армию России через год оснастят "Терминаторами"
31.01, 12:33 В Кремле готовятся к возвращению на сцену 68-летней
31.01, 12:29 Лукашенко: «Восточное партнёрство» не должно стать
31.01, 12:23 В Башкирии мужчина избил приятеля в кафе и скрылся
31.01, 12:20 Специалисты PRIMED рассказали о новых методиках
31.01, 12:18 Новый «виртуальный сосед» поможет отпугнуть грабителей
31.01, 12:13 Россияне в среду смогут наблюдать лунное затмение