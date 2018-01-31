За сутки в Москве произошли 691 ДТП, 1 человек погиб
За минувшие сутки, 30 января, в Москве зарегистрировали 691 ДТП. В авариях получили увечья 27 людей, для 1 из них травмы стали смертельными.
Данные озвучила информационная служба Управления ГИБДД по Москве. Уточняется, к такому количеству ДТП привели изменившиеся погодные условия: выпадение обильных снежных осадков в столице образовало сугробы высотой в 22 см. Сотрудники МЧС РФ предупредили: непогода в Подмосковье сохранится до выходных. Ожидаются снегопады, метели и гололёд, также возможно нарушение электроснабжения. Особо осторожными просят быть автомобилистов, так как имеется опасность ухудшения видимости и снежных заносов.
Данные озвучила информационная служба Управления ГИБДД по Москве. Уточняется, к такому количеству ДТП привели изменившиеся погодные условия: выпадение обильных снежных осадков в столице образовало сугробы высотой в 22 см. Сотрудники МЧС РФ предупредили: непогода в Подмосковье сохранится до выходных. Ожидаются снегопады, метели и гололёд, также возможно нарушение электроснабжения. Особо осторожными просят быть автомобилистов, так как имеется опасность ухудшения видимости и снежных заносов.
Автор: Воробьева Алина