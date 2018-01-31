В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 13 человек
В Каталонии в результате столкновения с сотрудниками полиции пострадали 13 человек Возле здания парламента проводилась акция демонстрантов, переросших в потасовку. Об этом сообщили местные СМИ.
По имеющимся данным, беспорядки начались, когда протестующие сумели прорвать оцепление полиции. После этого митингующие направились прямо ко входу здания каталонского правительства.
Отмечается, что пострадали 10 полицейских и 3 участников акции протеста. Все травмы являются лёгкими.
В митинге принимали участие и депутаты от некоторых политических партий, которые выступают за провозглашение независимости Каталонии. Они вынуждены были выходить из здания в сопровождении охраны. В адрес парламентариев митингующие громоко выкрикивали различные оскорбительные лозунги.
По имеющимся данным, беспорядки начались, когда протестующие сумели прорвать оцепление полиции. После этого митингующие направились прямо ко входу здания каталонского правительства.
Отмечается, что пострадали 10 полицейских и 3 участников акции протеста. Все травмы являются лёгкими.
В митинге принимали участие и депутаты от некоторых политических партий, которые выступают за провозглашение независимости Каталонии. Они вынуждены были выходить из здания в сопровождении охраны. В адрес парламентариев митингующие громоко выкрикивали различные оскорбительные лозунги.
Автор: Валерия Орлова