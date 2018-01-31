Пытаясь стать похожим на Мэрилин Монро француз изуродовал себя ботоксом
Желание быть похожим на Мэрилин Монро обошлось жителю Тулона из Франции в 5 тысяч фунтов стерлингов. Именно такую сумму потратил молодой француз на инъекции ботокса, чтобы внешне приблизиться к своему идеалу.
"Пластический парень" - так называют молодого официанта, проживающего в городе Тулон во Франции, за его постоянные косметологические процедуры, направленные на поддержание своих губ в желаемом состоянии. Парень очень хочет быть похожим на знаменитую актрису Мэрилин Монро и не жалеет денег для достижения своей цели. Он уже потратил 5 тысяч фунтов стерлингов, чтобы с помощью ботокса увеличить свои губы. Француз очень любит выкладывать свои фотографии в социальных сетях, используя различные программы обработки изображений и фильтры, чтобы подчеркнуть красоту своего лица. Молодой человек очень восхищается известной светской леди Джослин Вильденштейн, известной миру своим пристрастием к пластическим операциям.
Следует отметить, что увлечение ботоксом стало реальной проблемой. Вслед за звездами эстрады и кино, увеличивших губы при помощи данного препарата, все больше обычных людей делают себе пластические операции, подражая своим кумирам. Отмечается все больше случаев злоупотребления ботоксом, который в некоторых случаях приходится удалять хирургическим путем.
"Пластический парень" - так называют молодого официанта, проживающего в городе Тулон во Франции, за его постоянные косметологические процедуры, направленные на поддержание своих губ в желаемом состоянии. Парень очень хочет быть похожим на знаменитую актрису Мэрилин Монро и не жалеет денег для достижения своей цели. Он уже потратил 5 тысяч фунтов стерлингов, чтобы с помощью ботокса увеличить свои губы. Француз очень любит выкладывать свои фотографии в социальных сетях, используя различные программы обработки изображений и фильтры, чтобы подчеркнуть красоту своего лица. Молодой человек очень восхищается известной светской леди Джослин Вильденштейн, известной миру своим пристрастием к пластическим операциям.
Следует отметить, что увлечение ботоксом стало реальной проблемой. Вслед за звездами эстрады и кино, увеличивших губы при помощи данного препарата, все больше обычных людей делают себе пластические операции, подражая своим кумирам. Отмечается все больше случаев злоупотребления ботоксом, который в некоторых случаях приходится удалять хирургическим путем.
Автор: Артемов Сергей