Голый петербуржец в бассейне приставал к несовершеннолетним девочкам
В Петербурге педофил совращал девочек в бассейне. Инцидент зафиксировали в Васильевском районе.
По данным региональных медиа, подозреваемого в педофилии задержали. Он снимал плавки в бассейне и приставал к несовершеннолетним девочкам. Один из визитеров заметил неоднозначные намеки 44-летнего мужчины и сообщил об этом в полицию.
Задержанным оказался 44-летний петербуржец. В его отношении открыто уголовное дело. Злоумышленника обвиняют в развратных действиях сексуального характера, проводится разбирательство.
По данным региональных медиа, подозреваемого в педофилии задержали. Он снимал плавки в бассейне и приставал к несовершеннолетним девочкам. Один из визитеров заметил неоднозначные намеки 44-летнего мужчины и сообщил об этом в полицию.
Задержанным оказался 44-летний петербуржец. В его отношении открыто уголовное дело. Злоумышленника обвиняют в развратных действиях сексуального характера, проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова