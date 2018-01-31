Датская компания Zenvo представит в Женеве новый суперкар
В Женеве будет представлен новый суперкар от датской компании Zenvo. Тизеры новой модели уже обнародованы в Сети. Увидеть транспортное средство можно будет в марте.
Сообщается, что модель станет преемником не только первого гиперакара бренда, но и трековой модификации TSR. Компания использует опыт, полученный во время разработки суперкара, при сборке очередной новинки. Детальная информация об автомобиле датского производителя пока отсутствует.
Если говорить о Zenvo TS1 GT, то под капотом транспортного средства установлен 5,8-литровый силовой агрегат со спаренными механическими нагнетателями. Его отдача составляет 1163 лошадиных сил при 1139 Нм крутящего момента. Движок осуществляет работу в паре с 7-ступенчатой трансмиссией.
Свою первую сотню Zenvo TS1 GT набирает всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 375 километров в час.
Сообщается, что модель станет преемником не только первого гиперакара бренда, но и трековой модификации TSR. Компания использует опыт, полученный во время разработки суперкара, при сборке очередной новинки. Детальная информация об автомобиле датского производителя пока отсутствует.
Если говорить о Zenvo TS1 GT, то под капотом транспортного средства установлен 5,8-литровый силовой агрегат со спаренными механическими нагнетателями. Его отдача составляет 1163 лошадиных сил при 1139 Нм крутящего момента. Движок осуществляет работу в паре с 7-ступенчатой трансмиссией.
Свою первую сотню Zenvo TS1 GT набирает всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 375 километров в час.
Автор: Валерия Орлова