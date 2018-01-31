Американские ученые с помощью механической модели изучили образование границ в тканях
Американские ученые использовали механическую модель, чтобы понять, как появляются границы между тканями в организме. Результаты исследования помогут изучить процесс образования эмбриона и процесс роста раковых тканей.
Ученые из Сиракузского университета во главе с Даниэлем Зусманом использовали двумерную статистическую вершинную модель для моделирования процессов образования границ в тканях. До этого использовалась модель несмешивающихся жидкостей, но она неточно моделирует процессы в организме. Ткани, в отличии от жидкости, активно взаимодействуют на клеточном уровне.
Новый модель заключается в том, что многоугольники имитируют отдельные клетки, а их вершины – это стыки между ними. В такой модели исключаются пустоты между клетками, а ячейки имеют механическое взаимодействие. Для этой модели ученые решили применить два метода: в первом часть одной ткани окружалась иной и создавалось давление твердыми пластинами, во втором изучалось натяжение на основе изменения межфазной границы в тканях при равновесных условиях.
Результаты показали, что хоть структура ткани мягкая, она образует ровные границы с другими тканями. Такое поведение соответствует топологическим правилам взаимодействия клеток. Ровные границы не зависят от механических характеристик клетки.
Материалы исследования опубликованы в Physical Review Letters.
Ученые из Сиракузского университета во главе с Даниэлем Зусманом использовали двумерную статистическую вершинную модель для моделирования процессов образования границ в тканях. До этого использовалась модель несмешивающихся жидкостей, но она неточно моделирует процессы в организме. Ткани, в отличии от жидкости, активно взаимодействуют на клеточном уровне.
Новый модель заключается в том, что многоугольники имитируют отдельные клетки, а их вершины – это стыки между ними. В такой модели исключаются пустоты между клетками, а ячейки имеют механическое взаимодействие. Для этой модели ученые решили применить два метода: в первом часть одной ткани окружалась иной и создавалось давление твердыми пластинами, во втором изучалось натяжение на основе изменения межфазной границы в тканях при равновесных условиях.
Результаты показали, что хоть структура ткани мягкая, она образует ровные границы с другими тканями. Такое поведение соответствует топологическим правилам взаимодействия клеток. Ровные границы не зависят от механических характеристик клетки.
Материалы исследования опубликованы в Physical Review Letters.
Автор: Северов Андрей