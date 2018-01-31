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exclusive / Здоровье

Учёные: цельные молочные продукты полезней обезжиренных
Учёные провели эксперименты, с помощью которых удалось установить, что цельные молочные продукты не вредят человеку, а в некоторых случаях наоборот защищают от болезней. Эти исследования дали понять, что мнение диетологов, которое озвучивалось на протяжении долгого времени, ошибочно.

Учёные: цельные молочные продукты полезней обезжиренных


Исследователи провели ряд экспериментов, которые показали, что мнение диетологов, которое навязывалось долгий период времени в корне ошибочное. Так выяснилось, что обезжиренные молочные продукты, которые преподносились более здоровыми, не приносят обещанной пользы и даже могут нанести вред.

Раннее учёные в один голос заявляли, что в цельных молочных продуктах содержаться насыщенные жиры, которые повышают уровень ЛПНП, то есть специальных белков, переносящих холестерин по сосудам. Но новые результаты дали понять, что в этом случае отсутствует причинно-следственная связь между проблемами с сосудами из-за холестерина и употреблением необезжиренных молочных продуктов. Более того есть подтверждения того, что обезжиренное молоко может стать причиной появления диабета второго типа.

Два года назад именно эти исследователи работали над вопросом целесообразности замены обычного сыра на тот же продукт с меньшей долей жирности. Результат был неожиданным, уровень холестерина, давление при употреблении менее жирного продукта не изменяются и он не эффективен при похудении.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 10:47
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