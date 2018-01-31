В Сети появилось фото Светланы Пермяковой без макияжа
Звезда КВН и комедийного сериала "Интерны" Светлана Пермякова прибыла на гастроли в Сочи. В своем Instagram актриса выложила фотографию из курортного города, на которой она предстала перед поклонниками без капельки макияжа на лице.
"Привет, Сочи!!! Наконец удалось выспаться. Дышу морским воздухом и готовлюсь к спектаклю", - написала Светлана Пермякова в Instagram, комментируя свою фотографию без макияжа на фоне моря, сделанную, по всей видимости, с балкона гостиничного номера. Также звезда "Интернов" пожелала всем чудесной недели и хорошего настроения. Пользователи оценили снимок, осыпав комплиментами любимую актрису, отмечая, что Светлана Пермякова прекрасно выглядит без макияжа.
"Привет, Сочи!!! Наконец удалось выспаться. Дышу морским воздухом и готовлюсь к спектаклю", - написала Светлана Пермякова в Instagram, комментируя свою фотографию без макияжа на фоне моря, сделанную, по всей видимости, с балкона гостиничного номера. Также звезда "Интернов" пожелала всем чудесной недели и хорошего настроения. Пользователи оценили снимок, осыпав комплиментами любимую актрису, отмечая, что Светлана Пермякова прекрасно выглядит без макияжа.
Автор: Артемов Сергей