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Киберпреступники атаковали 22% промышленных предприятия в 2017 году
В России в 2017 году самой быстрорастущей угрозой стала промышленная киберпреступность. Так, хакеры атаковали 22% предприятий, работающих в этой сфере. Такой статистикой поделились сотрудники «Лаборатории Касперского».

Киберпреступники атаковали 22% промышленных предприятия в 2017 году


Сообщается, что в мире соответствующий показатель составляет 28%. Все больше внимания интернет-злоумышленники уделяют промышленному сектору, но руководство самих компаний не всегда понимает, как им противостоять. Так, каждая вторая промышленная организация заявила, что имеет недостаточные знания о киберугрозах, с которыми может столкнуться бизнес. Почти все участники опроса (87%) признались, что за год они столкнулись минимум с одним таким инцидентом.

Как считают в департаменте по обеспечению безопасности критической инфраструктуры, кибератаки на промышленный сектор стали угрозой номер один, так как они оказывают непосредственное воздействие на бизнес.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:56
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