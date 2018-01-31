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Обнаженная Рита Дакота опубликовала трогательное фото с дочерью
Вчера, 30 января, Рита Дакота и Влад Соколовский в своём влоге показали лицо своей дочери Мии. Теперь певица и молодая мама сможет часто делиться фотографиям с малышкой. Одна из них, где Дакота запечатлена обнаженной и держащей на руках Мию обнародована в Instagram.
Обнаженная Рита Дакота опубликовала трогательное фото с дочерью


«Ну всё, теперь можно. Не знаю, как подписать эту фотографию, поэтому не буду никак. Слова тут лишние. Спасибо моей @hellonewborn за этот кадр, он бесценен», - подписала публикацию Рита Дакота.

Пользователей Сети покорила эта фотография. Они отметили, что маленькая Мия похожа на звездного папу. Судя по снимку, он был сделан несколько месяцев назад, спустя некоторое время после рождения ребенка.

В своём влоге Рита Дакота и Влад Соколовский рассказали, что ранее не показывали лицо дочери, поскольку у них был заключен контракт с одним из изданий. Теперь семья будет часто публиковать фотографии Мии.

Сейчас пара находится на Бали, ежедневно знаменитости публикуют фото- и видеоотчеты о том, как прошел их день. На индонезийском острове звездная семья пробудет немного больше месяца.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:10
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