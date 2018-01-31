Эксперты оценили комфортность Audi S5 2018 года
Эксперты уже успели оценить комфортность нового Audi S5 2018 модельного года. Они уже успели протестировать кабриолет и купе от Audi.
Под капотом Audi S5 2018 года расположился мотор V6 с турбонаддувом, объемом 3,6 литра, способностью генерировать 353 лошадиные силы. В модели установлены усовершенствованные кожаные сидения, подогрев передних кресел, виртуальный цифровой шкаф Audi Cockpit, информационно-развлекательный дисплей с сенсором, 360-градусную камеру. В паре с мощным двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Ценник на Audi S5 в самой премиальной версии составляет около 55 тысяч долларов, но, уверены эксперты, авто того стоит благодаря своему привлекательному внешнему виду, отличной начинке и комфортабельности.
Под капотом Audi S5 2018 года расположился мотор V6 с турбонаддувом, объемом 3,6 литра, способностью генерировать 353 лошадиные силы. В модели установлены усовершенствованные кожаные сидения, подогрев передних кресел, виртуальный цифровой шкаф Audi Cockpit, информационно-развлекательный дисплей с сенсором, 360-градусную камеру. В паре с мощным двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Ценник на Audi S5 в самой премиальной версии составляет около 55 тысяч долларов, но, уверены эксперты, авто того стоит благодаря своему привлекательному внешнему виду, отличной начинке и комфортабельности.
Автор: Вера Антонова