В Смоленске две иномарки столкнулись "лоб-в лоб"
В Смоленске на Витебском проспекте произошло ДТП с участием двух иномарок. Инцидент был зафиксирован прошедшей ночью. Сообщается, что в результате этой аварии пострадали несколько человек.
Автомобили столкнулись «лоб-в-лоб». Удар был настолько сильным, что передние бамперы легковых транспортных средств сразу же разлетелись по всей территории проезжей части. На место ДТП оперативно прибыли полицейские и бригада скорой помощи. О состоянии здоровья пострадавших СМИ ничего не сообщают.
Пользователи Сети предположили, что причиной столкновения послужило превышение допустимого скоростного режима. Кроме этого, дорога является очень скользкой. Юзеры напомнили, что недавно на Витебском проспекте из-за нарушения ПДД в аварии разбились два человека.
Автомобили столкнулись «лоб-в-лоб». Удар был настолько сильным, что передние бамперы легковых транспортных средств сразу же разлетелись по всей территории проезжей части. На место ДТП оперативно прибыли полицейские и бригада скорой помощи. О состоянии здоровья пострадавших СМИ ничего не сообщают.
Пользователи Сети предположили, что причиной столкновения послужило превышение допустимого скоростного режима. Кроме этого, дорога является очень скользкой. Юзеры напомнили, что недавно на Витебском проспекте из-за нарушения ПДД в аварии разбились два человека.
Автор: Валерия Орлова