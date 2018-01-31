В Южной Калифорнии вертолет рухнул на жилой дом
В Калифорнии, США, вертолет рухнул на дом. В результате погибли три человека. Информацию об этом сообщает NBC.
Инцидент случился в округ Ориндж, Южная Калифорния, на борту Robinson R44 находились четыре человека. Помимо троих погибших, двое раненых. Им понадобилась помощь врачей.
Причины инцидента предстоит выяснить. Полиция проводит расследование.
Инцидент случился в округ Ориндж, Южная Калифорния, на борту Robinson R44 находились четыре человека. Помимо троих погибших, двое раненых. Им понадобилась помощь врачей.
Причины инцидента предстоит выяснить. Полиция проводит расследование.
Автор: Вера Антонова