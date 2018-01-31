В российскую школьную программу добавят предмет "психология"
В школьную программу по всей территории России добавят предмет «психология». Ученые-психиатры уже подготовили учебные пособия для утверждения в Минобразования.
Об этом заявил Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского». По его словам, уже готовы учебники от 3 по 11 классы и рабочие тетради с вопросами. Также готовятся учебные материалы для преподавателей данного предмета.
Все учебные материалы ждут утверждения у детского омбудсмена, Российской академии образования и Минобразования. После всех согласований учебные пособия будут внедряться в учебные заведения.
Об этом заявил Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского». По его словам, уже готовы учебники от 3 по 11 классы и рабочие тетради с вопросами. Также готовятся учебные материалы для преподавателей данного предмета.
Все учебные материалы ждут утверждения у детского омбудсмена, Российской академии образования и Минобразования. После всех согласований учебные пособия будут внедряться в учебные заведения.
Автор: Северов Андрей