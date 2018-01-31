В Исландии запретили называть мальчиков именем Андрей
В Исландии не разрешено называть мальчиков именем Андрей. Оно не попало в реестр имен, которые можно использовать для рожденных на территории страны детей.
По данному вопросу заседала специальная комиссия. Специалисты решили, что окончание имени Andrej в написании не соответствует канонам родного языка Исландии, при этом в списке есть некоторые другие варианты данного имени, и их разрешено использовать: Андри, Андреан, Андреас, Андэ и Андрес.
Стоит сказать, что имя Андрей происходит из Греции, но им активно пользуются славяне. Оно переводится, как «храбрый, мужественный». Известно, что для того, чтобы имя попало в исландский национальный реестр имен, оно должно соответствовать правилам орфографии и фонетики.
По данному вопросу заседала специальная комиссия. Специалисты решили, что окончание имени Andrej в написании не соответствует канонам родного языка Исландии, при этом в списке есть некоторые другие варианты данного имени, и их разрешено использовать: Андри, Андреан, Андреас, Андэ и Андрес.
Стоит сказать, что имя Андрей происходит из Греции, но им активно пользуются славяне. Оно переводится, как «храбрый, мужественный». Известно, что для того, чтобы имя попало в исландский национальный реестр имен, оно должно соответствовать правилам орфографии и фонетики.
Автор: Вера Антонова