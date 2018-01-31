В Тюменской области река окрасилась в оранжево-красный оттенок
В Тюменской области в двух местах река Молчанка окрасилась в оранжево-красный оттенок. Сейчас выясняется, что могло стать причиной загрязнения.
В Тюменской области местные жители удивились, когда увидели близлежащую реку необычного цвета. Инцидент произошел на реке Молчанка на отрезке между поселком Новотаманским и деревней Молчаново. Лёд и вода стали оранжево-красного оттенка.
На место выехали эксперты, которые обнаружили необычный окрас в двух местах реки. Непосредственно рядом с этими изменениями нет производств. Чуть дальше, в деревне Нариманова, находится предприятие «Тюмень-Агро», но осмотр прилегающих вод не показал загрязняющих факторов.
Сейчас ведётся следствие. Сегодня специалистами будет производиться изъятие проб окрасившихся участков Молчанки, чтоб определить причину и виновника загрязнения.
В Тюменской области местные жители удивились, когда увидели близлежащую реку необычного цвета. Инцидент произошел на реке Молчанка на отрезке между поселком Новотаманским и деревней Молчаново. Лёд и вода стали оранжево-красного оттенка.
На место выехали эксперты, которые обнаружили необычный окрас в двух местах реки. Непосредственно рядом с этими изменениями нет производств. Чуть дальше, в деревне Нариманова, находится предприятие «Тюмень-Агро», но осмотр прилегающих вод не показал загрязняющих факторов.
Сейчас ведётся следствие. Сегодня специалистами будет производиться изъятие проб окрасившихся участков Молчанки, чтоб определить причину и виновника загрязнения.
Автор: Страхова Дарья