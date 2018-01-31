Россияне в среду смогут наблюдать лунное затмение
В среду, 31 января, россияне смогут наблюдать за солнечным затмением. Суперлуние будет первым в 2018 году. Однако, по словам метеорологам, увидеть зрелище может помешать погода.
Спутник приблизится к Земле на расстояние ближе 359 километров. Отмечается, что он уже вошел в фазу суперлуния, следовательно, через сутки можно ждать затмения. Сегодня, 31 января, видимый землянам диаметр Луны будет примерно на 8% привычного.
Затмение начнется примерно в 16 часов, а завершится в 21 час по екатеринбургскому времени. В этот период тень Земли должна полностью затмить видимую поверхность Спутника. Тогда Луна приобретет красно-бурый оттенок.
Россияне смогут наблюдать уникальное явление на протяжении 77 минут. Максимальная фаза прогнозируется на 18:29.
Спутник приблизится к Земле на расстояние ближе 359 километров. Отмечается, что он уже вошел в фазу суперлуния, следовательно, через сутки можно ждать затмения. Сегодня, 31 января, видимый землянам диаметр Луны будет примерно на 8% привычного.
Затмение начнется примерно в 16 часов, а завершится в 21 час по екатеринбургскому времени. В этот период тень Земли должна полностью затмить видимую поверхность Спутника. Тогда Луна приобретет красно-бурый оттенок.
Россияне смогут наблюдать уникальное явление на протяжении 77 минут. Максимальная фаза прогнозируется на 18:29.
Автор: Валерия Орлова