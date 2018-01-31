В Анапе утром произошло землетрясение в 4,2 балла
В Анапе 31 января, несмотря на утреннее землетрясение, все учреждения функционируют в штатном режиме. Сила подземных толчков оценивается в 4,2 балла шкалы Рихтера, однако, как отметили в МЧС, они не причинили ущерба населению и объектам хозяйственной деятельности.
Колебания земной коры были зафиксированы утром 31 января в море, на расстоянии 13 км от побережья возле Анапы. По сообщению источника, эпицентр подземных толчков находился на морской глубине 10 км, а их магнитуда составила 4,2 балла. Как отметили в ГУ МЧС, пострадавших нет, необходимости в эвакуации населения из данного района не было, а все учреждения и предприятия Анапы продолжают функционировать в штатном режиме.
Колебания земной коры были зафиксированы утром 31 января в море, на расстоянии 13 км от побережья возле Анапы. По сообщению источника, эпицентр подземных толчков находился на морской глубине 10 км, а их магнитуда составила 4,2 балла. Как отметили в ГУ МЧС, пострадавших нет, необходимости в эвакуации населения из данного района не было, а все учреждения и предприятия Анапы продолжают функционировать в штатном режиме.
Автор: Артемов Сергей