Бразилец погиб в Риме на глазах членов своей семьи
Бразильский турист погиб в Риме на глазах членов своей семьи. Мужчина упал с моста, находящегося возле Замка Святого Ангела, и получил смертельные травмы. Трагедия случилась 28 января. Ее очевидцами стали сотни приезжих.
29-летний бразилец вместе с женой и друзьями отдыхал на набережной Тибра, а затем обернулся, потерял равновесие и упал с высоты нескольких метров. Полученные травмы оказались фатальными. Мужчину доставили в больницу, но спасти ему жизнь медики не смогли.
Примечательно, что Тибр находится в центре туристического Рима и окружен 10-метровыми стенками, которые служат для предотвращения подтоплений. Местные власти давно говорят, что там нужно установить защитное сооружение, чтобы исключить возможность таких трагедий.
Так, там в 2013 году упал и разбился насмерть студент из США, а в 2015 году – молодой человек из Германии. Оба происшествия случились ночью. Полиция не исключает, что туристы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.
29-летний бразилец вместе с женой и друзьями отдыхал на набережной Тибра, а затем обернулся, потерял равновесие и упал с высоты нескольких метров. Полученные травмы оказались фатальными. Мужчину доставили в больницу, но спасти ему жизнь медики не смогли.
Примечательно, что Тибр находится в центре туристического Рима и окружен 10-метровыми стенками, которые служат для предотвращения подтоплений. Местные власти давно говорят, что там нужно установить защитное сооружение, чтобы исключить возможность таких трагедий.
Так, там в 2013 году упал и разбился насмерть студент из США, а в 2015 году – молодой человек из Германии. Оба происшествия случились ночью. Полиция не исключает, что туристы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Автор: Вера Антонова