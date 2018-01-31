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Новый «виртуальный сосед» поможет отпугнуть грабителей
Компания Mitipi создало новое устройство, которое получило название Kevin. Отмечается, что оно способно защитить дом от воров. Так называемый «виртуальный сосед» призван охранять домовладение в случае отсутствия владельцев.

Новый «виртуальный сосед» поможет отпугнуть грабителей


По информации сотрудников компания «помощник» живет в маленькой коробке, испускает тени, огни, звуки, которые имитируют присутствие человека, передвигающегося по дому. При создании робота специалисты учитывают множество факторов: регион, часовой пояс, погоду, язык и тип жилища.

Управлять «виртуальным соседом» можно посредством приложения, установленного на мобильном телефоне. Также пользователю предлагается использовать кнопки на самом «помощнике».

В настоящее время компания Kevin собирает средству на реализацию проекта на платформе Kickstarter. Предполагается, что новый гаджет можно будет приобрести за 149 американских долларов.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:18
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