Новый «виртуальный сосед» поможет отпугнуть грабителей
Компания Mitipi создало новое устройство, которое получило название Kevin. Отмечается, что оно способно защитить дом от воров. Так называемый «виртуальный сосед» призван охранять домовладение в случае отсутствия владельцев.
По информации сотрудников компания «помощник» живет в маленькой коробке, испускает тени, огни, звуки, которые имитируют присутствие человека, передвигающегося по дому. При создании робота специалисты учитывают множество факторов: регион, часовой пояс, погоду, язык и тип жилища.
Управлять «виртуальным соседом» можно посредством приложения, установленного на мобильном телефоне. Также пользователю предлагается использовать кнопки на самом «помощнике».
В настоящее время компания Kevin собирает средству на реализацию проекта на платформе Kickstarter. Предполагается, что новый гаджет можно будет приобрести за 149 американских долларов.
По информации сотрудников компания «помощник» живет в маленькой коробке, испускает тени, огни, звуки, которые имитируют присутствие человека, передвигающегося по дому. При создании робота специалисты учитывают множество факторов: регион, часовой пояс, погоду, язык и тип жилища.
Управлять «виртуальным соседом» можно посредством приложения, установленного на мобильном телефоне. Также пользователю предлагается использовать кнопки на самом «помощнике».
В настоящее время компания Kevin собирает средству на реализацию проекта на платформе Kickstarter. Предполагается, что новый гаджет можно будет приобрести за 149 американских долларов.
Автор: Валерия Орлова